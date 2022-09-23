Найден эффективный биомаркер одного из самых смертельных видов рака

Команда ученых из клиники Майо обнаружила новый эффективный биомаркер в гене, который может привести к более точной диагностике и лечению одного из самых смертельных видов рака — протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC). Они предложили использовать для этого белок METTL16. Выводы исследования описаны в журнале Nature Cancer.

В ходе работы было выявлено, что белок METTL16 может быть новым биомаркером для лечения ингибиторами поли-АДФ-рибоза-полимеразы, а также что PDAC с повышенной экспрессией METTL16 может иметь результативное лечение таким способом. Этот метод лечения уже одобрен FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США), однако используется только в случае линии мутации BRCA1/ 2, что составляет только десять процентов пациентов с раком протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.