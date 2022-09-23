Три вопроса доктору о храпе: причины, опасность, лечение

Существует НИИ патологии сна, которое занимается этой проблемой. С целью лечения производится мониторинг сна, когда человека помещают в палату, к нему подсоединяют специальные приборы, и изучают, какое количество пауз дыхания возникает. И исходя из мониторинга сна подбирают лечение. Лечение будет зависеть от того, в чем причина этой ситуации. Если это искривление носовой перегородки, будет назначена операция по нормализации, если проблема нависания - то же самое. Если проблема в избыточной массе тела, будут подключаться диетологи.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"