Три вопроса доктору о храпе: причины, опасность, лечение

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о храпе. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам медика, храп - повод обратиться к двум врачам: лору и сомнологу. Сам по себе храп может быть вызван многими причинами.
Как объяснил врач, храм может становиться ночным апноэ - это храп, во время которого на доли секунды перекрывается дыхание. И чем больше прогрессирует это заболевание, тем опаснее это для пациента.
С самим храпом справиться невозможно без врача-отоларинголога. Все остальные методики, по мнению врача, очень сомнительные.