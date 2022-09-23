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39 минут назад

Три вопроса доктору о храпе: причины, опасность, лечение

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о храпе. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Три вопроса доктору о храпе: причины, опасность, лечение
Фото: unsplashunsplash

Почему возникает храп

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По словам медика, храп - повод обратиться к двум врачам: лору и сомнологу. Сам по себе храп может быть вызван многими причинами.

Топ-4 причины: проблемы с носоглоткой, искривление носовой перегородки, провисание неба и ожирение. Сам по себе храп - всего лишь звук, опасности он не представляет.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Чем опасен храп

Как объяснил врач, храм может становиться ночным апноэ - это храп, во время которого на доли секунды перекрывается дыхание. И чем больше прогрессирует это заболевание, тем опаснее это для пациента.

Как избавиться от храпа

Существует НИИ патологии сна, которое занимается этой проблемой. С целью лечения производится мониторинг сна, когда человека помещают в палату, к нему подсоединяют специальные приборы, и изучают, какое количество пауз дыхания возникает. И исходя из мониторинга сна подбирают лечение. Лечение будет зависеть от того, в чем причина этой ситуации. Если это искривление носовой перегородки, будет назначена операция по нормализации, если проблема нависания - то же самое. Если проблема в избыточной массе тела, будут подключаться диетологи.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

С самим храпом справиться невозможно без врача-отоларинголога. Все остальные методики, по мнению врача, очень сомнительные.

Если диагностируется форма апноэ, устанавливаются приборы. Существует маска, которая надевается во время сна и постоянно подает увлажненный воздух и обеспечивает поступление кислород в организм человека.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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