Отоларинголог рассказал о причинах ухудшения слуха

Привести к потери слуха могут вирусные инфекции и хронические заболевания. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.

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Врач отметил, что ухудшение слуха может завесить и от соматических проблем. Если человек соблюдает правила питания, ведет здоровый образ жизни, а также имеет хорошую генетику и отсутствие проблем с сосудами, то органы слуха будут функционировать нормально, хотя с возрастом определенное ухудшение все равно будет. «Повлиять на это вы никаким образом не можете», — подчеркнул он.

К снижению слуха может привести также часто обостряющийся хронический отит, повреждение барабанных перепонок и громкая музыка.

В первых двух случаях Кошелев посоветовал быстро купировать проблемы, обратившись к врачу. С громкой музыкой справиться легче — следует просто избегать направленного звука от колонок, посоветовал специалист.