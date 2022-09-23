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47 минут назад

Врач назвал основные причины потери слуха

Парламентская газетаиещё 1

Привести к потери слуха могут вирусные инфекции и хронические заболевания. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.

Отоларинголог рассказал о причинах ухудшения слуха
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Врач отметил, что ухудшение слуха может завесить и от соматических проблем. Если человек соблюдает правила питания, ведет здоровый образ жизни, а также имеет хорошую генетику и отсутствие проблем с сосудами, то органы слуха будут функционировать нормально, хотя с возрастом определенное ухудшение все равно будет. «Повлиять на это вы никаким образом не можете», — подчеркнул он.

К снижению слуха может привести также часто обостряющийся хронический отит, повреждение барабанных перепонок и громкая музыка.

В первых двух случаях Кошелев посоветовал быстро купировать проблемы, обратившись к врачу. С громкой музыкой справиться легче — следует просто избегать направленного звука от колонок, посоветовал специалист.

Не стоит откладывать поход к врачу, когда появляется полная или частичная потеря слуха. Обычно это происходит из-за группы вирусов, которые могут повредить нежные клетки органов слуха. «Если пропал слух и в течение 10 — 14 дней ему вовремя не помочь, процент того, что он вернется — минимальный», — предупредил специалист.

Болезни и лекарства,Алексей Кошелев,
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