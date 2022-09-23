Врач пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России

Врач-педиатр Алексей Ртищев пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России.
По словам эксперта, риск возвращения полиомиелита в нашу страну остается низким.
При этом врач отметил, что за последние 12 месяцев случаи циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения (цПВВП) были зарегистрированы у непривитых на территории Таджикистана, Украины, в Израиле и даже в США. Этот вирус был также обнаружен в сточных водах Лондона. Вирус распространялся из-за низкого уровня вакцинации в этих регионах.
Ртищев добавил, что Случаи заболевания не встречаются среди населения, где сформирована хорошая иммунная прослойка.
Весной этого года ВОЗ призвала усилить мероприятия по вакцинации против полиомиелита детей младше 6 лет. В Российской Федерации профилактические мероприятия тоже были своевременно усилены, сообщает aif.ru.