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2 часа назад

Врач пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России

Вечерняя Москва

Врач-педиатр Алексей Ртищев пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России.

Врач пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, риск возвращения полиомиелита в нашу страну остается низким.

При этом врач отметил, что за последние 12 месяцев случаи циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения (цПВВП) были зарегистрированы у непривитых на территории Таджикистана, Украины, в Израиле и даже в США. Этот вирус был также обнаружен в сточных водах Лондона. Вирус распространялся из-за низкого уровня вакцинации в этих регионах.

Ртищев добавил, что Случаи заболевания не встречаются среди населения, где сформирована хорошая иммунная прослойка.

Весной этого года ВОЗ призвала усилить мероприятия по вакцинации против полиомиелита детей младше 6 лет. В Российской Федерации профилактические мероприятия тоже были своевременно усилены, сообщает aif.ru.

Болезни и лекарства,Алексей Ртищев,ВОЗ,
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