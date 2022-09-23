Врач пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России

При этом врач отметил, что за последние 12 месяцев случаи циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения (цПВВП) были зарегистрированы у непривитых на территории Таджикистана, Украины, в Израиле и даже в США. Этот вирус был также обнаружен в сточных водах Лондона. Вирус распространялся из-за низкого уровня вакцинации в этих регионах.