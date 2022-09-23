Жевательная резинка может вызвать опасные болезни

В беседе с журналистами российский медик заявила, что неправильное употребление жевательной резинки может спровоцировать появление хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета. По словам специалиста, ее нельзя жевать до приема пищи и в перерывах между трапезами, так как она способствует работе всего пищеварительного тракта, который начинает выделять соки для переваривания еды, передает издание URA.RU.