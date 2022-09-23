Жевательная резинка может вызвать опасные болезни

Российский врач-терапевт Вера Назарова перечислила недуги, которые могут появиться и перерасти в хронические болезни у любителей жевательной резинки.
В беседе с журналистами российский медик заявила, что неправильное употребление жевательной резинки может спровоцировать появление хронических гастритов, панкреатитов, колитов и диабета. По словам специалиста, ее нельзя жевать до приема пищи и в перерывах между трапезами, так как она способствует работе всего пищеварительного тракта, который начинает выделять соки для переваривания еды, передает издание URA.RU.
– Но когда еды нет, организму приходится переваривать собственную слизистую оболочку. Отсюда возникают хронические гастриты, панкреатиты и колиты. Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи. Это повышает риск развития сахарного диабета, – цитирует СМИ Назарову.
Кроме того, терапевт добавила, что жевательная резинка грозит развитием кариеса из-за воздействия ее сахаров на полость рта.