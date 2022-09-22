20 секунд отдыха от экрана снижают нагрузку на глаза

Ученые из Астонского университета подтвердили, что "правило 20-20-20" помогает облегчить некоторые симптомы длительной работы за компьютером. Работа опубликована в журнале Contact Lens and Anterior Eye.

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Офтальмологи часто советуют людям, долго работающим у монитора, придерживаться "правила 20-20-20": делать перерыв не менее 20 секунд каждые 20 минут, чтобы смотреть на расстояние не менее 20 футов (6 метров). Но до сих пор не было исследований, которые бы убедительной доказали эффективность этого правила.

В работе приняли участие 29 человек, страдающих от симптомов зрительного напряжения при работе за компьютером. Специальное программное обеспечение, загруженное ими на рабочие компьютеры, использовало встроенную камеру ноутбука для отслеживания направления взгляда каждые несколько секунд. После 20 минут непрерывного просмотра экрана программа показывала сообщение, предлагавшее пользователям отдохнуть в течение 20 секунд, глядя на любую удаленную цель на расстоянии около шести метров, например, из окна.