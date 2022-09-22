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17 минут назад

Офтальмологи подтвердили, что 20 секунд отдыха от экрана снижают нагрузку на глаза

Газета.Ru

Ученые из Астонского университета подтвердили, что "правило 20-20-20" помогает облегчить некоторые симптомы длительной работы за компьютером. Работа опубликована в журнале Contact Lens and Anterior Eye.

20 секунд отдыха от экрана снижают нагрузку на глаза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Офтальмологи часто советуют людям, долго работающим у монитора, придерживаться "правила 20-20-20": делать перерыв не менее 20 секунд каждые 20 минут, чтобы смотреть на расстояние не менее 20 футов (6 метров). Но до сих пор не было исследований, которые бы убедительной доказали эффективность этого правила.

В работе приняли участие 29 человек, страдающих от симптомов зрительного напряжения при работе за компьютером. Специальное программное обеспечение, загруженное ими на рабочие компьютеры, использовало встроенную камеру ноутбука для отслеживания направления взгляда каждые несколько секунд. После 20 минут непрерывного просмотра экрана программа показывала сообщение, предлагавшее пользователям отдохнуть в течение 20 секунд, глядя на любую удаленную цель на расстоянии около шести метров, например, из окна.

Глаза участников были осбледованы до и после двух недель работы с перерывами, а также через неделю после завершения исследования. Результаты показали заметное смягчение симптомов напряжения, включая сухость, чувствительность и дискомфорт. После исследования глазные симптомы участников вернулись к изначальному состоянию. Напряжение глаз во время работы сильно связано с редким морганием. Обычно люди моргают около 15 раз в минуту, но при работе у экрана частота может уменьшиться вдвое. Это может привести к сухости, раздражению и усталости глаз, но двадцати секунд отдыха достаточно, чтобы снизить негативные эффекты.

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