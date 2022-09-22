Ученые выяснили, что тренировка диафрагмы снижает давление

Исследователи из Университета Колорадо показали, что ежедневная тренировка дыхательных мышц помогает укрепить здоровье сердца и снизить высокое кровяное давление. Работа опубликована в Journal of Applied Physiology.

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Ученые набрали в исследование здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 82 лет. Тренировка дыхательных мышц проводилась с помощью специального аппарата Powerbreathe, который создает сопротивление, затрудняя вдох. Участники выполняли 30 вдохов в течение шести дней. Ежедневная тренировка занимала у них 5-10 минут. В результате упражнений систолическое кровяное давление участников снизилось в среднем на 9 мм рт. ст.

Ранее было доказано, что снижение систолического давления на 10 мм рт. ст. связано со снижением риска инсульта на 35%. Авторы сообщили, что такой же эффект дают многие антигипертензивные лекарства. Тем не менее, упражнения пока не могут заменить препараты лицам с диагностированной гипертонией, а являются лишь дополнительным вмешательством, поэтому отменять их нельзя, тем более без указаний врача.

Авторы выяснили и механизм, по которому работает тренировка. При упражнениях эндотелиальные клетки сосудов, выстилающие их изнутри, выделяют оксид азота. Он расширяет сосуды, что и приводит к снижению давления. Такой эффект наблюдается при обычных аэробных нагрузках — беге, ходьбе или езде на велосипеде. Дыхательные упражнения не могут заменить физические нагрузки, но могут стать выходом для людей, которые по разным причинам не имеют возможности заниматься аэробными тренировками. В данной работе функция эндотелия увеличилась примерно на 45%.