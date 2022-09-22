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37 минут назад

Врач Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией

Моя Москва.онлайн

Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий, в эфире авторской программы, трансляция которой ведётся на канале «Россия 1», рассказал о том, что гипертоникам следует ограничить потребление соли и сахара.

Врач Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией
Фото: unsplash.comunsplash.com

«В долгосрочный период сахар изъедает сосуды, сужает сосуды почек и приводит к усилению гипертонии. Вы должны соблюдать определённый объём физических нагрузок, определённые ограничения в еде, вы должны регулярно принимать таблетки. Но при всём том не должны чувствовать себя скованно», — Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий.

По словам эксперта, гипертоникам не следует употреблять много воды. Помимо этого, Мясников посоветовал людям, страдающим от повышенного артериального давления, развивать стрессоустойчивость.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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