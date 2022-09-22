Врач Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией

«В долгосрочный период сахар изъедает сосуды, сужает сосуды почек и приводит к усилению гипертонии. Вы должны соблюдать определённый объём физических нагрузок, определённые ограничения в еде, вы должны регулярно принимать таблетки. Но при всём том не должны чувствовать себя скованно», — Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий.