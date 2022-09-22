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34 минуты назад

Россиянам рассказали, почему молодеет панкреатит

Вести Подмосковья

Если у человека повреждена поджелудочная железа, то это серьезно сказывается на здоровье. Самое частое её воспаление — панкреатит, который в последние годы значительно помолодел. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Россиянам рассказали, почему молодеет панкреатит
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Если еще несколько лет назад панкреатит считался болезнью пожилых людей, то сегодня заболевание серьезно помолодело. Средний возраст первого проявления болезни снизился с 55-60 лет до 40, кроме того, случаи хронического панкреатита у детей на сегодняшний день вовсе не редкость», - подтверждает руководитель медицинского департамента сети KDL Ольга Малиновская.

Главный симптом панкреатита — это боль в верхнем отделе живота. Нередко боль переходит на спину и как бы опоясывает человека, мешая в повседневной жизни. Боль встречается в девяти из десяти случаев панкреатита. У каждого десятого болей нет, но у них наблюдаются вздутие живота, повышенное газообразование, тошнота, запоры, потеря аппетита и снижение веса.

Панкреатит можно «заработать» с помощью избыточного потребления алкоголя и курения. Могут ему способствовать ожирение, диабет и очень часто — наследственность. Ожирение также оказывает существенное влияние. С числом страдающих ожирением растет и число болеющих панкреатитом. Специалисты связывают это с несбалансированным питанием и малоподвижным образом жизни.

Диагностика и хронического, и острого панкреатита поводится только путем сдачей анализов. Показательным является определение концентрации панкреатических ферментов в организме – липазов и амилазов. При воспалении поджелудочной железы их содержание в крови увеличивается. Кровь можно сдавать утром натощак или через три часа после приема пищи. Можно пить воду, но накануне надо отказаться от спиртного и не менять свой обычный рацион.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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