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1 час назад

Для лечения аневризм создали гидрогель из желатина

Lenta.ru

Команда специалистов из Института биомедицинских инноваций Терасаки (TIBI) создала из желатина гидрогель для инъекционного лечения аневризм. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Для лечения аневризм создали гидрогель из желатина
Фото: unsplash.comunsplash.com
Lenta.ru

Аневризмы представляют собой выпячивание стенок артерии или вены из-за ее истончения или растяжения, что может привести к вздутию и разрыву кровеносных сосудов. Обычно это заболевание лечится с помощью катетерного введения препаратов, блокирующих кровоток в пораженной области до полного заживления сосуда. Существуют и другие методы терапии, но все они обладают определенным рядом неудобств и нюансов.

Новая технология предполагает инъекционное применение гидрогеля, обладающего повышенной прочностью, а также позволяющего выдерживать воздействие сильных, пульсирующих потоков крови. В вводимый препарат также добавили наночастицы и высокоактивное соединение, сохраняющие гель на месте даже при сдвиге или механическом воздействии.

Во время экспериментов в течение четырех дней разработка показала высокую эффективность в удержании жидкостей без фрагментации, при этом сохраняя возможность инъекционного введения. Препарат не вызвал повреждения клеток или лизиса эритроцитов, что говорит о его безопасном использовании для лечения сосудистых заболеваний.

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