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43 минуты назад

Мясников назвал частые причины онемения рук

Мослента

Наиболее частые причины онемения рук назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, этот симптом может указывать на ряд заболеваний, в том числе серьезных.

Мясников назвал частые причины онемения рук
Фото: МослентаМослента

Самой распространенной причиной онемения пальцев и кистей рук Мясников назвал туннельный синдром. Этот недуг возникает в результате защемления нерва в запястье.

Кроме того, у пациентов с онемевшими руками нередко отмечают синдром вращающей манжетки. Им чаще страдают люди, которые много времени проводят с поднятыми руками — к примеру, спортсмены или автомеханики. Боль при этом синдроме не имеет четкой локализации.

Острая боль может возникнуть в результате эпикондилита, также известного как «локоть теннисиста». Она связана с воспалением и растяжением сухожилий. Чаще эпикондилитом страдают спортсмены.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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