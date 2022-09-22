Врач объяснил механизм перекрестного иммунитета против коронавируса и гриппа

В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Общероссийская прививочная кампания началась 2 сентября. Особенности вакцинации от гриппа в пандемию коронавируса на телеканале «МИР 24» обсудили с доктором медицинских наук, врачом-иммунологом Владиславом Жемчуговым.

Фото: Мир24 Мир24

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- Официальная статистика Минздрава говорит о том, что меры, принятые в борьбе с коронавирусом, значительно снизили заболеваемость гриппом. Но почему, несмотря на это, прививаться все-таки нужно?

Владислав Жемчугов: Заболеваемость гриппом, конечно, снижается в связи с радикальными мерами. Но сейчас уже, наверное, все забыли про изоляцию, маски, социальную дистанцию. То есть все это работает в отношении всех вирусов, любых. И гриппа особенно, потому что он менее устойчивый, чем коронавирус. Поэтому эти меры практически предотвратили во время пандемии эпидемии гриппа. Их не было не только в России, но и в других странах. Была очень низкая заболеваемость.

- Недавно ученые обнаружили у прививок от гриппа неспецифическое действие. Оказывается, они повышают уровень иммунной защиты и от коронавируса тоже. Почему так происходит? Насколько хорошо прививки от гриппа защищают от коронавируса?

Владислав Жемчугов: Здесь два фактора, на мой взгляд, работают. Первое – это неспецифический иммунитет. Он работает всегда, когда есть контакты с неким новым, чужеродным агентом. И тогда организм встает в позицию: «Внимание, враг!» И все органы и системы начинают работать в противоэпидемическом, в защитном режиме. В пример можно привести ситуацию с беременностью. Во время беременности происходит увеличение выработки всех факторов иммунной системы и повышается защита, поскольку есть напряжение, стресс в виде плода, ребенка.

Второй фактор – специфическая защита, так называемый перекрестный иммунитет. Все молекулы, выполняющие определенную функцию, у всех живых организмов похожи. Например, транспортные системы, синтез белка и так далее. Поэтому все вирусы очень сильно похожи. Как все люди, мы зависим от расы, цвета кожи и так далее, но все похожи. И вирусы так же. За счет этой общности молекул, не до конца они отличаются, поскольку разные вирусы, роды, виды и так далее. И здесь работает этот самый перекрестный иммунитет.

- А обратно верно? Насколько прививка от коронавируса может защищать от гриппа?

Владислав Жемчугов: Чтобы это увидеть, нужно многое проверить. Таких данных нигде пока не встречал. Но думаю, что в какой-то степени есть, это всегда у всех вирусов. Между бактериями свои отношения. Но перекрестный иммунитет есть.

- А одновременно прививаться от гриппа и коронавируса есть смысл?

Владислав Жемчугов: Уже показано, что это не мешает. Но, на мой взгляд, все-таки нужно разнести эти прививки. Потому что нет никакой необходимости испытывать на прочность какие-то неизвестные факторы. Хотя, еще раз подчеркну, ничего страшного нет в том, когда люди вакцинируются одновременно. Но, на мой взгляд, лучше сначала привиться одной вакциной, потом другой.

- Если поочередно прививаться, то какой вакциной лучше первой?

Владислав Жемчугов: Это зависит от эпидситуации, эпидсезона. Сейчас уже в Московском регионе и на этой широте в Российской Федерации удобно будет, я считаю, прививаться от гриппа. Потому что он сейчас более опасен и более актуален. Поэтому лучше сейчас привиться от гриппа, а через какое-то время, через две-три или три-четыре недели привиться от коронавируса любой вакциной. Какой вакциной – это зависит уже от конкретного человека, какой его бэкграунд в отношении контактов с коронавирусными вакцинами.

- А как прививка от гриппа работает? Через какое время появится иммунитет?

Владислав Жемчугов: Это зависит от конкретного человека. Если люди прививаются постоянно, каждый год, то у них уже есть набор антител практически ко всем актуальным вирусам, которые были в предыдущие времена. Всемирная система борьбы с гриппом каждый год сообщает о том, какие штаммы актуальны в этом году. Потому что грипп сначала планируется в Южном полушарии, там зима. И оттуда приходят волны, а в Северном полушарии уже вторично. И в этом отношении удобнее, производитель уже готовит обновленные вакцины, актуальные в этом году. Поэтому у людей есть полный набор. Поэтому можно взять ту вакцину, которая объявляется актуальной в этом году.

- Но до появления иммунитета, до этого момента организм не становится более уязвимым для прочих инфекций?

Владислав Жемчугов: Это один из мифов, что вакцинация ослабляет иммунитет. На самом деле, все происходит таким образом: у всех людей есть тот или иной уровень антител, даже если они не вакцинировались, но в связи с болезнями, которые они перенесли. Это уже будет иммунная память. А если штамм для человека новый, то формируется защита где-то за две-три недели.

Сначала вырабатываются М-антитела – самые мощные, убийственные, тяжелая артиллерия. Через две-три недели иммунная система переходит на выработку постоянных антител G, а М практически перестают вырабатываться. Так что с третьей недели после вакцинации, даже если этот штамм совсем новый для этого человека, уже будет достаточный уровень иммунной защиты, чтобы защитить его.

- Как многие убедились на собственном опыте, после вакцинации от коронавируса шансы заболеть, пусть и в легкой форме, остаются довольно высокими. А после вакцинации от гриппа?

Владислав Жемчугов: Да, конечно. Но надо еще помнить о том, что, кроме гриппа, есть огромное количество вирусов ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекций. Их десятки, к ним и коронавирус относится. Поэтому определить, чем болеет человек, очень трудно, просто невозможно без лабораторного анализа. Клиника у всех одинаковая: в течение первых трех-пяти дней это температура, головная боль, насморк, кашель, боли в мышцах, ломота и так далее. Это зависит от конкретного организма, его иммунной системы. А так все вирусы начинаются одинаково, включая самый страшный, даже Эболу. А потом начинаются утяжеления, в зависимости от вируса клиническая картина может меняться.

А так – только лабораторный тест. Я бы предложил сейчас такую стратегию или тактику. В первую очередь, если человек обращается с клиникой простудной острой вирусной инфекции, нужно делать тесты на грипп и коронавирус – они очень доступны и быстродействующие. В зависимости от этого уже лечение, оно все-таки отличается у этих инфекций. А дальше все зависит от человека. Если у него есть ряд тяжелых заболеваний (аутоиммунных, компрометирующих этот иммунитет), то нужно будет решить вопрос. Даже грипп может протекать тяжелее. И вопрос госпитализации стоит. А дальше уже лечение в зависимости от ситуации.

- Давайте напомним, кому нельзя прививаться от гриппа. Какие противопоказания?

Владислав Жемчугов: Все противопоказания перечислены в инструкции по применению, и стоит ее прочитать перед тем, как идти вакцинироваться. Она есть на сайте Роспотребнадзора, на сайте производителей. Все противопоказания нужно прочитать. Но если человек чувствует, что что-то его беспокоит, нужно заранее спросить у своего врача или врача иммунолога в поликлинике, особенно перед тем, как вакцинироваться в первый раз.

Самое тяжелое противопоказание – это аллергия на предыдущую прививку. То есть нужно или поменять вакцину, или не вакцинироваться, если одна вакцина вызвала нечто такое. Но дальше все ситуации относительные. При каких-то ситуациях нужно, наоборот, привиться, когда у человека есть тяжелые заболевания, которые лечатся иммунодепрессивными средствами. Но, еще раз подчеркну, во всех таких ситуациях, как аутоиммунная болезнь, тяжелые гормональные расстройства, онкология, обязательно следует согласовать любые шаги по вмешательству в иммунную систему, в том числе вакцинацию, с лечащим врачом. Это однозначно.

- И последний вопрос. Убедите, почему все-таки стоит привиться от гриппа?

Владислав Жемчугов: Стоит привиться от гриппа с двух позиций. Нельзя забывать о государственной позиции, почему так активно вакцинируются все страны. Хотя считается, что у вируса низкая опасность, летальность. Но заболевание даже в легкой форме – это огромный экономический ущерб, три-четыре дня человек просто выходит из строя и не работает. Это государственная позиция.