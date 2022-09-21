Почему у людей моложе 50 лет все чаще находят рак

Пожалуй, каждый человек примерно знает, что нужно делать, чтобы избежать развития рака. Нужно просто отказаться от курения и обработанных пищевых продуктов, не забывать наносить крем с SPF, высыпаться, поддерживать себя в форме, при необходимости - похудеть. Однако существуют также факторы, которые могут способствовать появлению рака ещё до рождения человека или в первые годы его жизни.

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В исследовании, проведённом Университетом Бригама Янга, Женской больницей и Гарвардским университетом, отмечается, что при раннем развитии рака (до 50 лет) могут играть роль факторы, возникающие до рождения человека либо в самые первые его годы. Самый главный вывод, который сделали учёные, заключается в том, что у людей, которые родились после 1990 года, выше вероятность заболеть раком до 50 лет, чем у тех, кто родился раньше.

Считается, что самыми важными пунктами, которые формируются в ранние годы жизни человека и влияют на развитие рака, являются образ жизни, диета, окружающая среда, микробы в кишечнике (то есть микробиом).

В исследовании специалистов из Университета Бригама Янга рассматривались 14 видов рака. Эксперты обнаружили, что генетический компонент, агрессивность и рост рака отличались у тех, у кого рак развился до 50 лет, по сравнению с остальными. Особенно заметно это было при изучении таких типов рака, как колоректальный рак, рак желудка и поджелудочной железы.

Если здоровые клетки уже запрограммированы в утробе матери - то же самое могут делать клетки, которые вызывают рак. К тому же известно, что повышают риск развития онкологических и хронических заболеваний негативное воздействие окружающей среды (к примеру, загрязнение воздуха), ожирение, питание, полученное от матери.

При ограничениях в еде во время беременности повышается вероятность развития рака молочной железы у ребёнка.