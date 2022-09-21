Врач рассказала, какую пользу человеку может принести простуда

"На самом деле, когда есть сопли – это хорошо. Это отличная вещь, потому что сопли – это полисахариды, прикрепленные на белках, которые все делают очень вязким. Новый прилетевший вирус – он не может через это пройти. Сопли нужны для того, чтобы с высмаркиванием весь наработанный вирус убирать, чтобы побыстрее это все купировать", – отметила Баранова.