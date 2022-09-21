Врач рассказала, чем опасны антибиотики для ЖКТ

"Чаще всего антибиотики принимают в больницах, из-за чего инфекция начинает сильнее сопротивляться или вообще перестает обращать внимание на препараты. Есть такое понятие – внутрибольничная пневмония. Если человек долго лежал в больнице, он рискует подхватить именно супербактерией, которую нельзя уничтожить большинством препаратов или вообще нельзя", – отметила Шурова.