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1 час назад

Врач рассказала об опасности самолечения антибиотиками для ЖКТ

Москва24

Из-за самостоятельного лечения антибиотиками пациенты могут столкнуться с запорами и диареей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Марину Шурову.

Врач рассказала, чем опасны антибиотики для ЖКТ
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, прием этих препаратов в сезон простуды для профилактики нарушает микрофлору кишечника. При этом на ее восстановление требуется много времени.

Шурова рекомендовала своим коллегам не выписывать подобные лекарства без причины. Она выразила мнение, что лучше понять, чем болен человек, подождать.

"Чаще всего антибиотики принимают в больницах, из-за чего инфекция начинает сильнее сопротивляться или вообще перестает обращать внимание на препараты. Есть такое понятие – внутрибольничная пневмония. Если человек долго лежал в больнице, он рискует подхватить именно супербактерией, которую нельзя уничтожить большинством препаратов или вообще нельзя", – отметила Шурова.

Наиболее опасной супербактерией она назвала кишечную палочку.

Болезни и лекарства,
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