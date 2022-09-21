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1 час назад

Как определить скорую закупорку сосудов

runews24.ru

Симптомами развития патологии являются боли в ногах при ходьбе, чувство усталости в ногах и судороги.

Как определить скорую закупорку сосудов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сужение сосудов происходит из-за накопления холестериновых бляшек. Они препятствуют поступлению крови к конечностям, что в последующем может привести к инсульту, гангрене и их ампутации. В группе риска находятся пожилые люди, курильщики и больные сахарным диабетом.

Определить признаки закупорки сосудов можно самостоятельно, еще до обращения к специалисту, пишет издание «Доктор Питер».

Так, симптомами болезни являются боль во время ходьбы, непроходящее чувство усталости в ногах, судороги и неприятные ощущения в ногах во время занятия спортом.

Еще один метод самостоятельной диагностики патологии – измерение пульса на лодыжке. Если он слабый, то стоит насторожиться и посетить специалиста, говорит доктор Эрик Шталь.

Уже при обращении в медучреждение выявить сужение сосудов можно при помощи специального прибора для измерения артериального давления с надувными манжетами. Если подозрения врача подтвердятся, он назначит необходимое лечение.

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