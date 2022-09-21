Почему появляются синяки на теле без причины

Иногда это симптом серьёзных заболеваний. Когда стоит волноваться?

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Бывало ли у вас такое, что вроде бы нигде не ударялись, а на ноге синяк? Придавать этому особое значение не стоит, если случай единичный и ничто вас больше не беспокоит. А вот если появление синяков вошло в норму и они не только на ногах, это тревожный знак, свидетельствующий о проблемах со здоровьем. В частности, с сосудистой системой.

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Светлана Перес, сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Почему на теле могут появляться синяки, даже если вы не ударялись?

При нормальном состоянии сосудов синяки просто так не появляются. Поэтому при обнаружении подобных симптомов стоит сразу обратиться ко врачу.

сосудистые трубки были гладкими, хорошо растягивались и сжимались при изменении интенсивности кровяного потока;

кровь имела положенную текучесть;

на стенках сосудов не откладывался холестерин. Для нормального функционирования сосудистой системы важно, чтобы:

Отчего же могут появляться внезапные синяки?

Недостаток витаминов и микроэлементов

Это, пожалуй, самое простое объяснение.

Витамин C

Витамин РР, В3

Витамин Е

Витамин Р

Витамин B5

Магний

Кальций

Калий

Цинк

Медь

При недостатке этих витаминов и микроэлементов снижается эластичность стенок сосудов, усиливается их ломкость. Чаще всего подобные синяки появляются весной, когда проявления авитаминоза наиболее сильны.

Недостаток тромбоцитов

Это заболевание крови, при котором появляется проблема с её свертываемостью. Локализация синяков в этом случае не ограничивается ногами — они появляются и на других частях тела.

Чтобы распознать это заболевание, достаточно сделать анализ крови. Лечение может назначать только врач.

Снижение прочности соединительной ткани

Синяки в таком случае могут появляться даже при незначительном нажатии на кожу. Возникает и избыточная ломкость сосудов, и их недостаточная упругость. Подтверждать диагноз нужно только в специализированном центре. Причём иногда не обойтись без генетика.

Если диагноз правильно поставлен, ломкость сосудов зачастую удаётся устранить с помощью специальных препаратов, назначенных специалистом.

Варикоз

Варикозное расширение вен может приводить не только к появлению синяков, но и к образованию сосудистой сеточки.

При этом появляется и чувство тяжести в ногах, отёчность конечностей, вздутие вен. При обнаружении этой проблемы, как правило, назначаются:

специальные препараты, повышающие тонус вен;

склеротерапия (склеивание сосудов за счёт подкожного введения лекарственных препаратов);

специальный трикотаж, поддерживающий тонус мышц и вен.

Нарушения в работе иммунной системы

Это заболевание вызвано сбоем иммунной системы, при котором клетки кровеносных сосудов воспринимаются как чужеродные. В таком случае организм вырабатывает антитела, разрушающие стенки сосудов. Этот процесс и приводит к образованию внезапных синяков.

Дисбаланс глюкозы

Появление гематом на теле может быть вызвано развивающимся дисбалансом глюкозы и, следовательно, диабетом. Синяки появляются, потому что под действием избыточной глюкозы сосуды становятся более хрупкими и ломкими, ухудшается свёртываемость крови.

Это не единственный симптом диабета. О других читайте в статье по ссылке.

Приём некоторых лекарств

Также, если синяки появляются сами по себе, это может быть реакцией на применение:

обезболивающих;

антидепрессантов;

противовоспалительных средств.

Компоненты таких препаратов зачастую снижают вязкость крови, что, в свою очередь, может провоцировать появление гематом.

Всегда важно найти истинную причину внезапных синяков. В этом помогут:

эндокринолог (чтобы исключить проблемы с поджелудочной железой, выработкой глюкозы);

флеболог (чтобы исключить проблемы с кровью).

В качестве профилактических мер желательно: