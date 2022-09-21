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2 часа назад

Почему заложенность носа не всегда нужно лечить

Газета.Ruиещё 1

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с URA.RU рассказал, что заложенность носа не всегда является следствием простуды и в отдельных случаях не нуждается в лечении.

Почему заложенность носа не всегда нужно лечить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает . Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение. И вы будете постоянно ходить сопливый. Называется это вазомоторный ринит", - сказал Звонков.

Он подчеркнул, что эта простая реакция на холод и тепло. И остается, по словам врача, использовать капли для носа, что может обернуться зависимостью, или постоянно высмаркиваться.

Кроме того, заложенность носа может быть реакцией на бытовую химию или пыль, однако это не говорит о том, что у человека аллергия. В этом случае достаточно просто проветрить помещение, добавил врач.

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