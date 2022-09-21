Почему заложенность носа не всегда нужно лечить

"Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает . Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение. И вы будете постоянно ходить сопливый. Называется это вазомоторный ринит", - сказал Звонков.