Частые пробуждения могут указывать на высокий риск смерти

Прерывания ночного отдыха могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Ученые из Стэндфордского университета обнаружили, что частые прерывания сна напрямую влияют на продолжительность жизни. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Digital Medicine.

Экспертам удалось проанализировать около 12 тыс. исследований об особенностях человеческого сна, а также о таких показателях, как сердцебиение, дыхание и поза во время сна.

Колебания показателей параметров мозга, сердца и дыхательной системы говорят о проблемах со здоровьем и даже могут указывать на высокий риск смерти.

«Наш главный вывод: прерывание сна в течение ночи менее чем на минуту, когда человек не помнит об этом, – самый частый признак скорой смерти», – резюмировал главный автор одного из исследований Эммануэль Миньо.

Однако ученым до сих пор неизвестно, как именно прерывистый сон может быть связан со смертью.