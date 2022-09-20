Частые пробуждения могут указывать на высокий риск смерти

Прерывания ночного отдыха могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.
Ученые из Стэндфордского университета обнаружили, что частые прерывания сна напрямую влияют на продолжительность жизни. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Digital Medicine.
Экспертам удалось проанализировать около 12 тыс. исследований об особенностях человеческого сна, а также о таких показателях, как сердцебиение, дыхание и поза во время сна.
Колебания показателей параметров мозга, сердца и дыхательной системы говорят о проблемах со здоровьем и даже могут указывать на высокий риск смерти.
«Наш главный вывод: прерывание сна в течение ночи менее чем на минуту, когда человек не помнит об этом, – самый частый признак скорой смерти», – резюмировал главный автор одного из исследований Эммануэль Миньо.
Однако ученым до сих пор неизвестно, как именно прерывистый сон может быть связан со смертью.
Эксперты рекомендуют улучшать качество сна при помощи физических упражнений, солнечных ванн, а также отказа от вредных привычек и приемов пищи перед сном.