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1 час назад

Самые опасные после 50 лет болезни сердца

Ferra.ru

Бывает так, что уже спустя сутки после появления первых симптомов болезни человек умирает. В 60 % случаев это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Самые опасные после 50 лет болезни сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главными причинами внезапных смертей считаются такие состояния, как ишемические болезни сердца. Например, это может быть сердечный приступ. Причём вероятность возникновения инфаркта миокарда и стенокардии повышается с возрастом, а выше всего риск - у женщин в возрасте 70-80 лет. Из других болезней, приводящих к внезапной смерти, профессор кардиологии Кэн Кодзума перечисляет расслоение аорты, фатальную аритмию, лёгочную тромбоэмболию, кардиомиопатию.

Важно также обращать внимание на коронарную стенокардию. В этом случае боль в груди появляется у человека во время сна, при пробуждении либо утром - в состоянии покоя.

Существует и стенокардия напряжения. Среди её симптомов - боль в груди и одышка во время быстрой ходьбы или при подъёме по лестнице либо на холм. Подобные приступы могут длиться до 10 минут и исчезают после отдыха. Нередко появляется такая стенокардия у тех, кто страдает ожирением и заболеваниями, связанными с образом жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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