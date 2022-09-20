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1 час назад

Намагнитила: помогут ли физиопроцедуры при проблемах со спиной

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Физиотерапия предположительно зародилась в Китае более трех тысяч лет назад и сперва представляла собой массаж и прогревание. Сейчас в медицине есть целый спектр самых разных процедур для лечения пациентов. Некоторые врачи применяют их по инерции, другие отказываются в пользу доказательного метода. Популярные магнитотерапия и ультразвук – как они работают и эффективны ли при лечении спины? Разбирался “Рамблер”.

Намагнитила: помогут ли физиопроцедуры при проблемах со спиной
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Магнитотерапия – пожалуй, одна из самых распространенных физиотерапевтических процедур. Вследствие локального воздействия импульсного магнитного поля на больное место пациент должен почувствовать облегчение. Также результатом данной процедуры могут быть

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  • избавление от отеков,
  • противовоспалительное, успокаивающее действие,
  • повышение иммунитета.

Распространено два типа магнитотерапии:

  • магнитное поле низкой интенсивности и частоты,
  • высокочастотное электромагнитное излучение (УВЧ-терапия).

Аппараты для магнитотерапии можно встретить не только в государственных и частных медучреждениях, но и на маркетплейсах – для домашнего использования.

Однако современных исследований, подтверждающих эффективность такого лечения, нет.

Ультразвук называют иначе “клеточным массажем”. Якобы под давлением звуковой волны на особой частоте меняются клетки организма. По мнению сторонников данной процедуры, ультразвук позитивно влияет на обмен веществ, а также усиливает регенерацию тканей.

Но нет реального подтверждения в лабораторных условиях позитивного влияния курса ультразвука на исчезновение боли в шее, пояснице. Лечение травм опорно-двигательного аппарата, мягких тканей с помощью данной процедуры не подтверждено клинически.

Но может ли нанести вред здоровью данный альтернативный метод лечения? Мы спросили об этом врача общей практики Дениса Прокофьева.

Я слышал, что многие не разделяют мнение о пользе магнитотерапии и считают ее небезопасной. Но, с другой стороны, МРТ никакой опасности из себя не представляет. Учитывая то, что магнитотерапия используется давно, она безопасна, но имеет ряд противопоказаний: наличие кардиостимулятора, имплантированных металлоконструкций, острый период заболеваний, гнойные заболевания, беременность, определенные психические заболевания.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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