Как справиться с проявлениями аллергии на холод

Аллергия на холод значительно ухудшает качество жизни и может привести к тяжелым и даже летальным последствиям. Вылечиться от этой болезни нельзя, однако защититься от ее проявлений – вполне возможно. О том, как это сделать, рассказала заведующая поликлиникой № 5 Химкинской областной больницы Ксения Иванова.