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55 минут назад

Известный препарат оказался эффективен в лечении алкоголизма

Американские ученые из Йельской медицинской школы обнаружили, что известный препарат для лечения сердечных заболеваний спиронолактон оказался эффективен против алкоголизма. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

Известный препарат оказался эффективен в лечении алкоголизма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В более ранних исследованиях было выявлено, что минералокортикоидные рецепторы в мозгу, помогающие регулировать водный и электролитный баланс в организме, могут играть определенную роль в употреблении алкоголя и формировании зависимости к нему. Доклинические работы показывают, что более продуктивная работа этих рецепторов способствует увеличению потребления алкоголя. Теперь специалисты решили провести эксперименты по блокированию минералокортикоидных рецепторов с помощью препарата спиронолактона.

Обычно это лекарство используется в качестве мочегонного средства и для лечения проблем с сердцем и высокого кровяного давления. В ходе исследования препарат вводили мышам с алкоголизмом. Результаты показали, что увеличение доз спиронолактона снижало потребление алкоголя у самцов и самок животных, не вызывая проблем с движением или координацией, а также не влияло на их потребление пищи или воды.

Кроме того, был проведен дополнительный метаанализ по пациентам с алкоголизмом, которые принимали спиронолактон. Они заметили корреляцию, которая выражалась в снижении употреблении спиртного. При этом наибольший эффект отмечался у пациентов с тяжелыми случаями.

Болезни и лекарства,
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