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50 минут назад

Иммунолог рассказал, почему туберкулез становится неуязвимым

Москва24

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что появление устойчивого к антибиотикам туберкулеза может быть связано с неправильным лечением этого заболевания.

Иммунолог рассказал, почему туберкулез становится неуязвимым
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ранее сообщалось, что в РФ за последние 10 лет возросло количество пациентов с нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза. Их доля превышает 30% от всех новых случаев заражения этой инфекцией.

Крючков добавил, что туберкулезная палочка есть в организме практически каждого человека, но не у всех она активизируется.

"Вопрос в том, что сам по себе туберкулез развивается далеко не у всех, хотя заражение массовое. Должны создаться условия для того, чтобы туберкулезная палочка активизировалась в организме. Условия жизни очень важны. Насколько состояние здоровья у человека хорошее, насколько он правильно питается. Живет ли он в нормальных условиях", – рассказывает эксперт.

Сдержать интенсивность распространения заболевания можно, если вовремя обращаться к врачу и проходить правильное лечение, считает иммунолог.

"Первое – не дать процессу активизироваться. Второй момент – при появлении симптомов активизации начать своевременную терапию, лечение, не заражать дальше других людей", – заключил Крючков.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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