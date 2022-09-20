Врачи научились выявлять рак глаза через слезы

Нижегородские врачи больницы №35 изобрели новый метод выявления рака глаза. Подробно о своем открытии они рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Вся работа началась еще в студенчестве на кафедре биологии ПИМУ, рассказывает автор метода Елена Цыганова. В начале девушка работала с крысами и исследовала применение способа клиновидной дегидратации на них. Тогда она поняла, что новый метод решит проблему многих пациентов.

Видео дня

Сейчас в поликлиниках недостаточно времени для полноценного обследования, а в ЦРБ не хватает возможностей и необходимой аппаратуры для своевременного выявления злокачественного образования. По этой причине 70% пациентов, со слов нижегородки, доходят со своей проблемой в больницу уже на тех стадиях, когда единственно возможным лечением остается только удаление глаза.

«Разработанный способ основывается на особенностях структуропостроения высушенной слёзной жидкости и выявлении «маркерных» фигур в определенном количестве. Любая биологическая жидкость при высушивании наглядно отражает состояние обмена веществ организма в целом и его состояние. Так, например, по пленкам плазмы крови легко распознается сахарный диабет, по моче — целый ряд проблем почек и мочевыводящих путей и т. д. Также и по слезе можно и без дорогостоящей аппаратуры выявить нарушения в органе зрения», – рассказала Елена.

Прежде чем ввести новый метод в оборот, были проведены испытания. Сперва ученые взяли добровольцев и поделили их на две группы: в первую группу набирали людей без патологий глаза, а во вторую — все случаи с подтвержденной увеальной меланомой. Среди участников было немало сотрудников 35-ой больницы. Вместе с этим они вели исследования слёзной жидкости при катаракте, глаукоме и других заболеваниях глаза.

У метода есть несколько весомых преимуществ. Он не требует дорогого оборудования и своевременно покажет, необходима ли человеку консультация офтальмолога-онколога. Также открытый способ безопасен как для пациента, так и самого врача. Теперь обратившемуся не нужно терпеть уколы и другие неприятные процедуры: все делается без повреждения наружных покровов.

Кроме того, на исследование уходит всего полчаса. В течение нескольких минут берут слезу, высушивают ее на термостолике для ускорения процесса и затем анализируют с помощью микроскопа.

«Если бы этот метод ввели, например, в медосмотры или перечень услуг некоторых клиник, по мнению нашей команды, выявляемость внутриглазной меланомы на ранних стадиях, когда еще возможно консервативное лечение, а в некоторых случаях даже сохранение зрения, выросла бы в разы», – уверена исследователь.

Сейчас метод диагностики увеальной меланомы активно применяется в работе нижегородской больницы №35 на приемах офтальмолога-онколога, если того хочет пациент.