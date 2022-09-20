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2 часа назад

Ученые заявили о вероятности очередной эпидемии.

Primpress

Специалисты заявили о вероятности очередной эпидемии. Они выразили опасения относительно того, что масштабов эпидемии может достигнуть распространение деменции, сообщает PRIMPRESS.

Ученые заявили о вероятности очередной эпидемии.
Фото: unsplashunsplash

Исследование китайских специалистов было опубликовано в журнале Neurology. Недуг за время наблюдения развился у 4351 человека из 168 тысяч человек.

Оно относится к синдрому. Отмечается, что даже привычные для человека продукты, в частности кетчуп, майонез, колбаса и мороженое, могут увеличить риск его возникновения. Деменция, по словам специалистов, может превратиться в настоящую эпидемию. Количество таких больных в мире к 2050 году может возрасти до 139 миллионов.

Болезни и лекарства,
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