Ученые заявили о вероятности очередной эпидемии.

Исследование китайских специалистов было опубликовано в журнале Neurology. Недуг за время наблюдения развился у 4351 человека из 168 тысяч человек.

Оно относится к синдрому. Отмечается, что даже привычные для человека продукты, в частности кетчуп, майонез, колбаса и мороженое, могут увеличить риск его возникновения. Деменция, по словам специалистов, может превратиться в настоящую эпидемию. Количество таких больных в мире к 2050 году может возрасти до 139 миллионов.