Люди-"совы" подвержены диабету и болезням сердца

Склонные к ночному образу жизни люди чаще страдают от болезней сердца и диабета. Об этом сообщает пресс-служба британского Физиологического общества.

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"Обнаруженные нами различия в метаболизме жира в организме "сов" и "жаворонков" указывают на то, что биоритмы влияют на то, как человеческое тело использует инсулин. Это говорит о том, что хронотип пациентов необходимо учитывать при оценке вероятности развития диабета и болезней сердца и сосудов", - считают ученые.

Чтобы выяснить это, авторы работы обследовали 51 добровольца в возрасте 40-50 лет. Половина из них была склонна к активности в вечернее и ночное время, благодаря чему у исследователей появилась возможность исследовать их метаболизм в сравнении с "жаворонками".

Для этого ученые замерили концентрацию инсулина в крови днем, вечером и утром, а также исследовали интенсивность сжигания калорий и накопленного жира при физических нагрузках.