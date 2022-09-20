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1 час назад

Врачи выяснили, что люди-"совы" подвержены диабету и болезням сердца

Газета.Ruиещё 3

Склонные к ночному образу жизни люди чаще страдают от болезней сердца и диабета. Об этом сообщает пресс-служба британского Физиологического общества.

Люди-"совы" подвержены диабету и болезням сердца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Обнаруженные нами различия в метаболизме жира в организме "сов" и "жаворонков" указывают на то, что биоритмы влияют на то, как человеческое тело использует инсулин. Это говорит о том, что хронотип пациентов необходимо учитывать при оценке вероятности развития диабета и болезней сердца и сосудов", - считают ученые.

Чтобы выяснить это, авторы работы обследовали 51 добровольца в возрасте 40-50 лет. Половина из них была склонна к активности в вечернее и ночное время, благодаря чему у исследователей появилась возможность исследовать их метаболизм в сравнении с "жаворонками".

Для этого ученые замерили концентрацию инсулина в крови днем, вечером и утром, а также исследовали интенсивность сжигания калорий и накопленного жира при физических нагрузках.

Оказалось, что "жаворонки" сжигают жир как во время нагрузок, так и в покое. У "сов" же, как правило, есть проблемы с выработкой инсулина, что способствует диабету второго типа.

Болезни и лекарства,
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