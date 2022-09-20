Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Назван популярный напиток, который повышает риск образования тромбов

Волгоградская правда

Исследователи предупреждают, что некоторые напитки способствуют накоплению бляшек в артериях. Если не пытаться справиться с этим состоянием, это может привести к тромбозу глубоких вен.

Популярный напиток, повышающий риск образования тромбов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты доказали, что прием кофеина во время занятий в тренажерном зале может усилить фактор свертывания крови, повышая вероятность образования тромбов. Труды ученых были обнародованы в издании Medicine & Science in Sports & Exercise.

Редкое употребление кофе человеку без заболеваний обычно не вредит. Однако частое распитие терпкого напитка приводит к развитию атеросклероза, варикоза и геморроя.

Чтобы предотвратить риск развития тромбов, следует вводить в свою жизнь полезные для сердца привычки, придерживаться здорового питания, регулярно делать физические упражнения, поддерживать оптимальный вес.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители