Популярный напиток, повышающий риск образования тромбов

Исследователи предупреждают, что некоторые напитки способствуют накоплению бляшек в артериях. Если не пытаться справиться с этим состоянием, это может привести к тромбозу глубоких вен.

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Специалисты доказали, что прием кофеина во время занятий в тренажерном зале может усилить фактор свертывания крови, повышая вероятность образования тромбов. Труды ученых были обнародованы в издании Medicine & Science in Sports & Exercise.

Редкое употребление кофе человеку без заболеваний обычно не вредит. Однако частое распитие терпкого напитка приводит к развитию атеросклероза, варикоза и геморроя.

Чтобы предотвратить риск развития тромбов, следует вводить в свою жизнь полезные для сердца привычки, придерживаться здорового питания, регулярно делать физические упражнения, поддерживать оптимальный вес.