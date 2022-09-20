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1 час назад

Терапевт перечислила признаки менингита

Мир24

Менингит вызывает высокую температуру и сильную головную боль, которая локализуется в затылочной части. При этих симптомах у пациента врачи проверяют главный признак болезни, чтобы убедиться в диагнозе, пишет URA.RU.

Терапевт перечислила признаки менингита
Фото: Мир24Мир24

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева объяснила, что при менингите возникает неподатливость затылочных мышц. В этом случае заболевший не может опустить подбородок к груди, поднять голову. Для определения типа менингита – вирусного или бактериального – берется спинальная пункция.

По словам терапевта, менингококковая инфекция – довольно серьезное заболевание. Она рассказала, что вирусный менингит может быть сезонным. Он включен ВОЗ в перечень ОРВИ. Болезнь передается и лечится как и другие вирусные инфекции (коронавирус, интеровирус).

Напомним, ранее инфекционист предупредил, что при купании в надувных бассейнах можно подхватить разные вирусные заболевания, которые могут довести вплоть до менингита. А невролог рассказала, о каких проблемах сигнализируют головные боли.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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