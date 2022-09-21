Как отличить вирусную инфекцию от простуды

Кашель, насморк, повышение температуры — симптомы, знакомые каждому. Только вот не каждый знает, что за ними стоит. Врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов рассказал, как диагностировать ОРВИ и почему не стоит лечиться горчичниками.
Олег Абакумов Врач-терапевт, пульмонолог, блогер
Посидел у открытого окна, замерз, гулял без шапки — мифические причины заболеваний. На самом деле заболеть от холода невозможно, поэтому говорить «простудился» или «продуло» в корне не верно. Да, холод может ослабить иммунитет, но чтобы заболеть, нужен возбудитель — вирус или бактерия. Вирусов, вызывающих ОРВИ, очень много. Поэтому важно понять, чем именно вы болеете до того, как начнутся осложнения.
Многие грешат на кондиционер, и он действительно может спровоцировать болезнь, но вовсе не из-за прохладного воздуха. Одна из реальных причин — это то, что он прогоняет через себя воздух помещения и возвращает его обратно. Если внутри скопились бактерии или аллергены, кондиционер распространит их по комнате. Поэтому своевременная чистка и замена фильтров обязательна.
Также кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Сухой воздух ослабляет сопротивляемость организма инфекциям: слизь в носу и горле высыхает, что может повысить вероятность заболеть.
Что же такое «ОРВИ»? Это более 300 заболеваний, которые вызываются вирусами и передаются не только воздушно-капельным путём, но и при телесном контакте. Например, при рукопожатии. У вас на 99% ОРВИ, если вы наблюдаете у себя следующие симптомы, которые постепенно нарастают: насморк, заложенность носа, чихание; боль, першение и покраснение горла; сухой, надсадный кашель; конъюнктивит; подъем температуры до 38 °С, но не более (что свидетельствует о начале борьбы иммунной системы с инфекцией).
Конечно, полную коллекцию симптоматики соберет не каждый, но именно эти показатели возникают чаще всего.
После ОРВИ человек обычно быстро приходит в себя: как правило, 3-5 дней и вы «огурец».
«Вишенка на торте» ОРВИ — грипп, который протекает гораздо тяжелее, отличается яркой клинической картиной и является родоначальником эпидемий. К счастью, с приходом COVID-19 и повсеместной вакцинацией гриппа стало меньше. Но это не значит, что он полностью исчез.
Согласитесь, по симптоматике грипп отличается от остальных ОРВИ.
При этом вы должны понимать, что вас ожидают нешуточные последствия, если решитесь перенести грипп «на ногах». Поэтому при подозрении на грипп лучше остаться дома и вызвать врача. Гордиться тем, что вы герой труда с ОРВИ в носоглотке, будете только Вы сами. Ваши коллеги за распространение вирусов в офисе «спасибо» не скажут.
Кашель — это всегда ОРВИ
На самом деле кашель — это не болезнь, а механизм очистки. Поэтому прежде чем лечить, нужно понять его природу.
Когда кашель сильный, может возникнуть ощущение, что сейчас вы захлебнетесь. В панике вы пытаетесь это предотвратить: начинаете беспорядочно пить противокашлевые, глотать муколитики и разжижать мокроту, которой может быть и вовсе нет. Отключите ингалятор и включите мозг, то есть установите причину кашля и исходя из этого — план лечения:
Назальный затек — лечите насморк; Аллергическая реакция — принимайте антигистаминные, исключите астму; Реакция на сухой воздух — увлажните его; Заброс желчи — лечите желудок; Кашлевой невроз — пройдите курс психотерапии; Пневмония — принимайте антибиотики; Бронхит с мокротой — используйте муколитики.
Антибиотик нужен всегда
В корне неверно лечить кашель антибиотиками, если у вас не пневмония. Для многих антибиотики — это чудо-средство, которое спасает от запущенных заболеваний. Но не всегда в них есть необходимость. Кроме того беспорядочный и частый прием антибиотиков снижает способность организма противостоять вирусам и бактериям.
Подыши над картошкой — и все пройдет
Опасные народные средства, про которые лучше забыть: подышать над картошкой, сделать горчичники в носочки и на спину. Первое средство действительно может облегчить дыхание за счет разжижение слизи, но при этом горячий воздух способствует расширению бронхов, усиливает кровоток и приводит к усилению отека. Жидкость от гайморовых пазух отходит труднее, инфекция загоняется вглубь организма, что в итоге может привести к различным осложнениям — гаймориту или бронхиту.
Что касается горчичников они могут спровоцировать химический ожог, аллергическую реакцию, усугубить или спровоцировать обструктивный бронхит. Ни в коем случае нельзя применять горчичники при температуре.
Пить теплую жидкость
Что больше нравится: горячий чай, прозрачный бульон, вода с медом и лимоном.
Дышать влажным воздухом
Не устану повторять: увлажнитель в каждый дом, и тогда заболеваемость в семье снизится в разы.
Массаж груди
Лягте на спину под углом 45 градусов, сложите руки лодочкой и слегка похлопайте ими по левой и правой верхней стороне груди между соском и ключицей. Продолжаем хлопать и надавливать на грудную клетку около двух минут.