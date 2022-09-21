Как отличить вирусную инфекцию от простуды

Кашель, насморк, повышение температуры — симптомы, знакомые каждому. Только вот не каждый знает, что за ними стоит. Врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов рассказал, как диагностировать ОРВИ и почему не стоит лечиться горчичниками.

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Олег Абакумов Врач-терапевт, пульмонолог, блогер

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Почему нельзя заболеть от холода

Посидел у открытого окна, замерз, гулял без шапки — мифические причины заболеваний. На самом деле заболеть от холода невозможно, поэтому говорить «простудился» или «продуло» в корне не верно. Да, холод может ослабить иммунитет, но чтобы заболеть, нужен возбудитель — вирус или бактерия. Вирусов, вызывающих ОРВИ, очень много. Поэтому важно понять, чем именно вы болеете до того, как начнутся осложнения.

Многие грешат на кондиционер, и он действительно может спровоцировать болезнь, но вовсе не из-за прохладного воздуха. Одна из реальных причин — это то, что он прогоняет через себя воздух помещения и возвращает его обратно. Если внутри скопились бактерии или аллергены, кондиционер распространит их по комнате. Поэтому своевременная чистка и замена фильтров обязательна.

Также кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Сухой воздух ослабляет сопротивляемость организма инфекциям: слизь в носу и горле высыхает, что может повысить вероятность заболеть.

Как понять, что у вас ОРВИ

Что же такое «ОРВИ»? Это более 300 заболеваний, которые вызываются вирусами и передаются не только воздушно-капельным путём, но и при телесном контакте. Например, при рукопожатии. У вас на 99% ОРВИ, если вы наблюдаете у себя следующие симптомы, которые постепенно нарастают: насморк, заложенность носа, чихание; боль, першение и покраснение горла; сухой, надсадный кашель; конъюнктивит; подъем температуры до 38 °С, но не более (что свидетельствует о начале борьбы иммунной системы с инфекцией).

Конечно, полную коллекцию симптоматики соберет не каждый, но именно эти показатели возникают чаще всего.

После ОРВИ человек обычно быстро приходит в себя: как правило, 3-5 дней и вы «огурец».

Учимся диагностировать грипп

«Вишенка на торте» ОРВИ — грипп, который протекает гораздо тяжелее, отличается яркой клинической картиной и является родоначальником эпидемий. К счастью, с приходом COVID-19 и повсеместной вакцинацией гриппа стало меньше. Но это не значит, что он полностью исчез.

Вы заболели остро, внезапно, практически молниеносно;

Наблюдается резкий скачок температуры 39-40 °С;

Выраженный озноб;

Боль в мышцах, ломота во всем теле;

Головная боль, чувство давления в глазах;

Тошнота, рвота;

В тяжелых случаях — угнетение сознания, судороги, нарастание одышки, боли в груди;

Насморк, заложенность носа, боли в горле, кашель в первые часы может отсутствовать. У вас однозначно грипп, если:

Согласитесь, по симптоматике грипп отличается от остальных ОРВИ.

При этом вы должны понимать, что вас ожидают нешуточные последствия, если решитесь перенести грипп «на ногах». Поэтому при подозрении на грипп лучше остаться дома и вызвать врача. Гордиться тем, что вы герой труда с ОРВИ в носоглотке, будете только Вы сами. Ваши коллеги за распространение вирусов в офисе «спасибо» не скажут.

Мифы лечения кашля

Кашель — это всегда ОРВИ

На самом деле кашель — это не болезнь, а механизм очистки. Поэтому прежде чем лечить, нужно понять его природу.

Когда кашель сильный, может возникнуть ощущение, что сейчас вы захлебнетесь. В панике вы пытаетесь это предотвратить: начинаете беспорядочно пить противокашлевые, глотать муколитики и разжижать мокроту, которой может быть и вовсе нет. Отключите ингалятор и включите мозг, то есть установите причину кашля и исходя из этого — план лечения:

Назальный затек — лечите насморк; Аллергическая реакция — принимайте антигистаминные, исключите астму; Реакция на сухой воздух — увлажните его; Заброс желчи — лечите желудок; Кашлевой невроз — пройдите курс психотерапии; Пневмония — принимайте антибиотики; Бронхит с мокротой — используйте муколитики.

Антибиотик нужен всегда

В корне неверно лечить кашель антибиотиками, если у вас не пневмония. Для многих антибиотики — это чудо-средство, которое спасает от запущенных заболеваний. Но не всегда в них есть необходимость. Кроме того беспорядочный и частый прием антибиотиков снижает способность организма противостоять вирусам и бактериям.

Подыши над картошкой — и все пройдет

Опасные народные средства, про которые лучше забыть: подышать над картошкой, сделать горчичники в носочки и на спину. Первое средство действительно может облегчить дыхание за счет разжижение слизи, но при этом горячий воздух способствует расширению бронхов, усиливает кровоток и приводит к усилению отека. Жидкость от гайморовых пазух отходит труднее, инфекция загоняется вглубь организма, что в итоге может привести к различным осложнениям — гаймориту или бронхиту.

Что касается горчичников они могут спровоцировать химический ожог, аллергическую реакцию, усугубить или спровоцировать обструктивный бронхит. Ни в коем случае нельзя применять горчичники при температуре.

3 шага к избавлению от кашля

Пить теплую жидкость

Что больше нравится: горячий чай, прозрачный бульон, вода с медом и лимоном.

Дышать влажным воздухом

Не устану повторять: увлажнитель в каждый дом, и тогда заболеваемость в семье снизится в разы.

Массаж груди