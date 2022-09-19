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1 час назад

Врач пояснила, почему важно посещать плановые медосмотры

Вечерняя Москва

Насколько важен полный скрининг здоровья и как часто его нужно проводить, рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ имени А. Н. Пирогова Ирина Скорогудаева.

Врач пояснила, почему важно посещать плановые медосмотры
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперт отметила, что каждому человеку стоит сформировать привычку проходить плановый медосмотр.

— Привычка — это вещь мотивирующая. Когда положено, как это было раньше, люди приходят. В советское время нужно было обязательно приходить в поликлинику на полный скрининг, — пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

По мнению Скорогудаевой, сегодня необходимо вернуть профилактические осмотры на рабочих местах.

В настоящее время многие боятся ходить к врачам и запускают заболевания, которые легко можно было бы вылечить на ранней стадии. Так, например, многие мужчины живут с гипертонией и повышенным холестерином, а потом умирают в раннем возрасте, так как не принимали необходимые лекарственные препараты и даже не догадывались о заболевании.

Болезни и лекарства,
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