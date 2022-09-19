Врач пояснила, почему важно посещать плановые медосмотры

Насколько важен полный скрининг здоровья и как часто его нужно проводить, рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ имени А. Н. Пирогова Ирина Скорогудаева.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперт отметила, что каждому человеку стоит сформировать привычку проходить плановый медосмотр.

— Привычка — это вещь мотивирующая. Когда положено, как это было раньше, люди приходят. В советское время нужно было обязательно приходить в поликлинику на полный скрининг, — пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

По мнению Скорогудаевой, сегодня необходимо вернуть профилактические осмотры на рабочих местах.