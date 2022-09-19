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1 час назад

Врач назвал неочевидную причину развития астмы

Lenta.ru

Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус назвал неочевидную причину развития астмы. В ролике, опубликованном в его блоге на платформе «Дзен», он рассказал, что неблагоприятный эмоциональный фон может провоцировать обострение заболевания.

Врач назвал неочевидную причину развития астмы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бронхиальная астма является хроническим аллергическим воспалением, которое вызывает трудности дыхания, объяснил Продеус.

«Просвет бронхов становится маленьким из-за отека и спазма», — уточнил он. По словам специалиста, чаще всего развитию заболевания способствуют аллергические реакции. «Но есть одна вещь, которую нельзя недооценивать — это психогенные факторы», — подчеркнул он.

Доктор рассказал, что эмоциональная составляющая напрямую влияет на обострение астмы. Согласно статистике, у детей из эмоционально нестабильных семей на 60 процентов чаще возникают приступы астмы, отметил Продеус.

«И количество лекарственных препаратов, чаще всего гормональных, таким детям приходится использовать больше», — добавил он. Это происходит потому, что контролировать спазмы и отеки слизистых бронхов становится тяжелее, заключил врач.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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