Врач назвал неочевидную причину развития астмы

«Просвет бронхов становится маленьким из-за отека и спазма», — уточнил он. По словам специалиста, чаще всего развитию заболевания способствуют аллергические реакции. «Но есть одна вещь, которую нельзя недооценивать — это психогенные факторы», — подчеркнул он.