Перечислены признаки опасно низкого уровня сахара в крови

Одними из симптомов опасно низкого сахара в крови являются озноб, холодный пот и головокружение, перечислил врач, кандидат медицинских наук Джагдиш Хубчандани. В беседе с изданием Eat This, Not That! он назвал эти и другие признаки гипогликемии, а также объяснил, чем она опасна.