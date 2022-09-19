Перечислены признаки опасно низкого уровня сахара в крови

Одними из симптомов опасно низкого сахара в крови являются озноб, холодный пот и головокружение, перечислил врач, кандидат медицинских наук Джагдиш Хубчандани. В беседе с изданием Eat This, Not That! он назвал эти и другие признаки гипогликемии, а также объяснил, чем она опасна.

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Уровень сахара в крови колеблется в течение дня и может сильно понизиться по целому ряду причин, объяснил специалист. В частности, это может произойти из-за приема лекарств, злоупотребления алкоголем, энергичных физических тренировок или голода из-за пропуска приема пищи. По словам врача, регулярно повторяющиеся эпизоды гипогликемии являются признаком серьезных проблем со здоровьем, а у людей с сахарным диабетом могут вызвать судороги, кому и смерть.

Среди симптомов опасно низкого сахара в крови Хубчандани назвал внезапное чувство слабости, головокружение и дрожь из-за того, что организму не хватает «топлива» для производства энергии. Также человек может испытывать сильный голод или жажду. Таким образом, по словам врача, тело посылает в мозг сигналы, что необходимо начать бороться с нехваткой сахара.

Кроме того, гипогликемия может сопровождаться и такими признаками, как потливость, озноб, чувство покалывания или раздражения кожи, мышечные подергивания, продолжил Хубчандани. Также часто фиксируются резкие перепады настроения, необоснованная раздражительность, тревожность или плаксивость, спутанность сознания, невозможность сконцентрироваться.