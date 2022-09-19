Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
45 минут назад

Дефицит кремния может привести к онкологии

Волгоградская правда

По словам экспертов, кремний – второй по значимости элемент после кислорода.

Дефицит кремния может привести к онкологии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Нутрициологи МИИН рассказали редакции NVL о чрезвычайной важности кремния для человеческого здоровья. Дефицит кремния в организме может привести к заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и развитию онкологических заболеваний. Кроме того, при недостатке этого вещества иммунная система менее устойчива к возбудителям гриппа, гепатита и кандидоза.

Специалисты рекомендуют для поддержания нужного уровня кремния в организме включать в рацион продукты, содержащие этот элемент. К их числу относятся крупы, бобовые культуры, топинамбур.

Крайне важно пить чистую и минеральную воду, а также травяные чаи. В обычную воду можно добавить кремниевые камешки из расчета 50 г камней на 3 л воды, потом настаивать ее 3–5 дней в темном месте. Такая усиленная полезными элементами вода может храниться, не теряя своих свойств, до полутора лет.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители