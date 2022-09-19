Дефицит кремния может привести к онкологии

По словам экспертов, кремний – второй по значимости элемент после кислорода.

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Нутрициологи МИИН рассказали редакции NVL о чрезвычайной важности кремния для человеческого здоровья. Дефицит кремния в организме может привести к заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и развитию онкологических заболеваний. Кроме того, при недостатке этого вещества иммунная система менее устойчива к возбудителям гриппа, гепатита и кандидоза.

Специалисты рекомендуют для поддержания нужного уровня кремния в организме включать в рацион продукты, содержащие этот элемент. К их числу относятся крупы, бобовые культуры, топинамбур.