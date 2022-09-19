Дефицит кремния может привести к онкологии

По словам экспертов, кремний – второй по значимости элемент после кислорода.
Нутрициологи МИИН рассказали редакции NVL о чрезвычайной важности кремния для человеческого здоровья. Дефицит кремния в организме может привести к заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и развитию онкологических заболеваний. Кроме того, при недостатке этого вещества иммунная система менее устойчива к возбудителям гриппа, гепатита и кандидоза.
Специалисты рекомендуют для поддержания нужного уровня кремния в организме включать в рацион продукты, содержащие этот элемент. К их числу относятся крупы, бобовые культуры, топинамбур.
Крайне важно пить чистую и минеральную воду, а также травяные чаи. В обычную воду можно добавить кремниевые камешки из расчета 50 г камней на 3 л воды, потом настаивать ее 3–5 дней в темном месте. Такая усиленная полезными элементами вода может храниться, не теряя своих свойств, до полутора лет.