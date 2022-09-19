Почему простуду не всегда нужно лечить таблетками

Россияне часто начинают лечить обычную простуду антибиотиками, что оказывает пагубное действие на иммунитет. Терапевт при Минздраве Надежда Логина рассказала «ФедералПресс», как правильно лечить простуду.
«Если нет температуры, выраженной интоксикации, легкие боли в горле, першение, то можно ограничиться местной терапией: полоскание легкими антисептиками, таблетки для рассасывания, обильное питье, рациональное питание», – отметила терапевт.
По словам Логиновой, если горло болит долго, больше недели, стоит обратиться к врачу и лечить по его рекомендации.
Кроме того, игнорировать слабость и боли в суставах тоже не стоит. Врач подчеркнула, что иммунитет активно защищается, если мы долго не лечим болезнь.