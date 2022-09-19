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1 час назад

Как будет переноситься грипп после коронавируса

Москва24иещё 1

Постковидный синдром негативно влияет на иммунную систему, в связи с этим увеличивается вероятность заболевания гриппом, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как будет переноситься грипп после коронавируса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Однако осложнения ковида – иммунная проблема, поэтому грипп у таких людей будет протекать, скорее всего, нетипично и достаточно тяжело. Если после ковида аутоиммунное заболевание не развилось, лучше пройти вакцинацию от гриппа. Уже имеющаяся аутоиммунная патология – это противопоказание к вакцинации", – рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По словам специалиста, прививаться от гриппа необходимо ежегодно перед осенне-зимним сезоном гриппа, так как эффективность вакцины снижается на 6–10% в месяц.

Он также уточнил, что прививка работает против определенного штамма, который был признан превалирующим. В настоящее время это H3N2, циркулировавший в прошлые годы.

Поздняков рекомендовал не проходить одновременно вакцинацию против гриппа и коронавируса. По его мнению, между прививками следует сделать перерыв в один месяц.

"Любая острая респираторная инфекция – противопоказание к плановой вакцинации в течение 1 месяца после выздоровления", – добавил врач.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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