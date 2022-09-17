Кардиолог рассказал о причинах мерцающей аритмии

Мерцающая аритмия является следствием других серьезных заболеваний и может быть смертельно опасна. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, мерцательная аритмия может быть следствием таких заболеваний, как атеросклероз, а также болезней щитовидной железы.

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— Мерцательная аритмия — это неправильные сердечные сокращения. При этом диагнозе предсердие сокращается в одном ритме, а желудочки — в другом. Причин может быть несколько. Например, нарушение кровообращения у коронарных сосудов, атеросклероз, наличие холестериновых бляшек и нарушение обмена веществ сердечной мышцы. Заболевания щитовидной железы нередко вызывают мерцательную аритмию, — рассказал Серебрянский.

Кардиолог отметил, что мерцательная аритмия смертельно опасна. Важно вовремя провести диагностику и лечение.

— Первыми признаками мерцательной аритмии являются перебои в сердечном ритме, пушечные удары, отдельные импульсы больших размеров, тахикардия, фибрилляция желудочков. Это заболевание смертельно. Важно вовремя провести диагностику и назначить лечение. Это могут быть капельницы или хирургическое вмешательство. Иначе произойдет мозговой инсульт, ишемия конечностей или тромбоэмболия легочной артерии, — сказал собеседник «ВМ».

Врач подчеркнул, что к мерцательной аритмии нужно относиться серьезно, с ней нельзя шутить.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал основные признаки, которые могут сигнализировать о приближении инсульта. Эксперт отметил, что основным предвестником инсульта является ишемическая атака. Она выражается в сильных головных болях, головокружении, тошноте и рвоте. Также могут свидетельствовать о развитии болезни гипертонические кризы с резким повышением артериального давления.