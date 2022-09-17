Мясников объяснил, как справиться с бессонницей

Доктор Мясников рассказал, как бороться с бессонницей, не используя медицинские препараты. Врач дал три простых совета.

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Доктор Александр Мясников на своей передаче «О самом главном» раскрыл телезрителям несколько простых советов, которые помогут справиться с бессонницей без помощи врача.

Основное в процессе засыпания – это расслабление. Поэтому первый совет Мясникова – расслаблять каждую мышцы по очереди и думать при этом о чем-то отвлеченном.

Второй важный пункт – приучать организм к тому, что в кровати можно только спать. Для того, чтобы выработать нужные ассоциации, врач рекомендует не находиться в постели во время бодрствования.