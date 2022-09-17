Врачи: курение в два раза повышает риск смерти при диабете

Исследователи из Орхусской университетской больницы выяснили, что курящие или малоподвижные диабетики, больные раком, умирают примерно в два раза чаще. Результаты были представлены на ежегодном собрании Европейской Ассоциации по изучению диабета (EASD).
Ученые использовали данные 655 тысяч пациентов с сахарным диабетом второго типа. Средний возраст на момент включения в исследование составлял 63 года. За участниками наблюдали в среднем в течение семи лет. За время наблюдения у 32 тысяч развился один из четырех видов рака: молочных желез, колоректальный, рак легких или простаты.
Курящие диабетики умирали, заболев раком, в два раза чаще, чем некурящие. Низкий уровень физической активности (менее 3-5 дней в неделю) также был связан с увеличением риска смерти в 1,6 раза. Авторы учли также уровень сахара, холестерина, давления и ИМТ участников. Курение и малоподвижный образ жизни также увеличивали риск преждевременной смерти у диабетиков и без рака: курильщики почти в три раза чаще умирали в ходе исследования, чем некурящие.
Сегодня у людей с диабетом 2-го типа ожидаемая продолжительность жизни выше, чем была несколько десятилетий назад. Но по мере того, как доля смертей от болезней сердца снижалась, доля смертей от рака увеличивалась. Теперь люди с диабетом 2 типа с большей вероятностью умрут от рака, а не от сердечно-сосудистых заболеваний.