Терапевт назвала основные осенние заболевания

«Топ заболеваний осени сейчас возглавляет коронавирус. И новая подлиния „Омикрона“, которая уже выявлена в России, „Ниндзя“. Мутация еще больше уходит от всех методов защиты, прививок и лекарственных препаратов. Далее грипп, различные бактериальные инфекции, вирусный менингит, ОРЗ, ОРВИ с отитами, синуситами, так как заболевания уха, горла, носа встречаются осенью чаще, чем в другое время года. Также обостряется язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс болезни суставов», — перечислила Лариса Алексеева.