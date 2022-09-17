Симптомы, указывающие на болезни рук

«Особенно к этому склонны люди с определёнными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением, и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать до свидания, перестать работать полностью», — рассказал врач.