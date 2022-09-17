Симптомы, указывающие на болезни рук

Врач-невролог Пётр Труханов рассказал об опасности, с которой могут столкнуться люди, много работающие за компьютером, музыканты и ювелиры.
Это симптомы, которые могут говорить о болезнях рук, развивающихся из-за занятия определёнными профессиями. Речь идёт о сжатии нервных волокон, причиной которого является неправильная постановка рук во время работы.
Сопровождать это состояние могут покалывание в руках, «припекание» и онемение. Иногда такие симптомы могут возникать в ногах, но это случается редко. Специалист призвал серьёзно относиться к подобной симптоматике.
«Особенно к этому склонны люди с определёнными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением, и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать до свидания, перестать работать полностью», — рассказал врач.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.