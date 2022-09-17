Как живут люди только с одной почкой

Пересадка или удаление почки — довольно популярный тип лечения. Возможно, вы слышали об этом, когда известной певице Селене Гомес потребовалась пересадка на фоне волчанки. Михаил Лопухов, врач-уролог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» рассказал "Рамблеру", как живут люди с одной почкой.
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Существует три основные причины, по которым в организме функционирует только одна почка:
Человек рождается с одной почкой (такое состояние называется агенезией почки);
Одна из почек удаляется во время операции при лечении какого-либо тяжелого заболевания;
Почка жертвуется другому человеку, нуждающемуся в ее пересадке.
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Большинство людей живут нормальной, полноценной жизнью с единственной почкой. Однако существует вероятность того, что могут возникнуть осложнения со здоровьем. У некоторых пациентов, родившихся с единственной почкой, орган может потерять свою функцию в более позднем возрасте (через 25 лет или более). Помимо этого, может повыситься уровень кровяного давления в организме. Впрочем, современные исследования подтверждают: одна здоровая почка способна компенсировать недостающую, но стоит соблюдать меры предосторожности. Следует помнить, что такая ситуация, ограничивает человека в активности, и следует как внимательно относиться к своему здоровью, так и четко соблюдать все рекомендации специалистов.
Лопухов Михаил ГеннадьевичВрач-уролог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
По словам врача, пациент с одной почкой в организме должен проверять функциональность органа не реже одного раза в год, сдавая простой анализ мочи и крови. Очень важно беречь почку от различных травм.
В связи с этим врачи рекомендуют избегать контактных видов спорта, таких как футбол, бокс, хоккей, футбол, баскетбол или боевые искусства. Ношение защитного снаряжения (например, мягких жилетов под одеждой) также поможет защитить почку от травм.
Многие люди с одной здоровой почкой не нуждаются в соблюдении специальной диеты. Однако если пересадка органа случилась в результате почечной недостаточности, то доктор назначит некоторые ограничения. Например, уменьшить количество белка в ежедневном рационе.