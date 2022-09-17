Как живут люди только с одной почкой

Большинство людей живут нормальной, полноценной жизнью с единственной почкой. Однако существует вероятность того, что могут возникнуть осложнения со здоровьем. У некоторых пациентов, родившихся с единственной почкой, орган может потерять свою функцию в более позднем возрасте (через 25 лет или более). Помимо этого, может повыситься уровень кровяного давления в организме. Впрочем, современные исследования подтверждают: одна здоровая почка способна компенсировать недостающую, но стоит соблюдать меры предосторожности. Следует помнить, что такая ситуация, ограничивает человека в активности, и следует как внимательно относиться к своему здоровью, так и четко соблюдать все рекомендации специалистов.



Лопухов Михаил Геннадьевич Врач-уролог высшей квалификационной категории Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)