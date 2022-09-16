Как понять, что ваш иммунитет критически ослаб

Осенний период — время повышенных инфекций и ослабления организма из-за более низких температур и резкого уменьшения солнечных дней. Чем ниже температура, тем легче распространяется вирус, а отсутствие солнца замедляет выработку организмом витамина D3, поддерживающего иммунную систему. Эксперты называют несколько симптомов иммуносупрессии. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Острые предметы" Кадр из сериала "Острые предметы"

Снижение иммунитета, особенно в осенне-зимний период, обусловлено рядом факторов. В первую очередь организм ощущает значительную разницу температуры окружающей среды, а также уменьшение количества солнечного света, необходимого для выработки витамина D3 и серотонина , отвечающего за наше настроение. Витамин D регулирует многие процессы в организме, в том числе и процессы в обмене веществ, нервной системе, системе кровообращения и, самое главное, в иммунной системе .

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Кроме того, холодная погода благоприятна для развития вирусов и бактерий, которые, пользуясь сниженным иммунитетом человека, вызывают различные заболевания, начиная от обычной простуды и заканчивая тяжелым гриппом.

Однако прежде чем мы заболеем, наш организм дает нам понять, что иммунная система работает хуже. О таких сигналах говорят многие исследования.

Снижение иммунитета видно по губам

О снижении иммунитета свидетельствуют изменения, которые внезапно появляются вокруг рта и внутри рта. Афты , появляющиеся на языке, деснах или на внутренней стороне щеки, свидетельствуют о снижении иммунитета. Если у вас появляется белый налет на языке, небе или задней стенке глотки, это также означает, что у организма меньше возможностей защищаться от болезнетворных микроорганизмов. Обычно это может вызывать дискомфорт и боль во рту.

Таким же сигналом ослабления иммунитета будет "простуда на губах". Этот вирус проявляется именно тогда, когда иммунная система работает хуже и организм подвержен заболеваниям. Герпес появляется на верхней или нижней губе, первоначально создавая впечатление, что кожа в этой области стянутая. Затем пораженный участок краснеет, образуются бугорки и волдыри. Герпес также может появиться в носу и даже на языке.

Слабые волосы, сухая кожа и ломкие ногти

Кожа становится сухой, натянутой и зудящей, на ногтевой пластине может появиться белый налет, а волосы начинают интенсивнее выпадать. Это сигнал организма о том, что дефицит значителен и организму необходимо его восполнить.

Чрезмерная сонливость

Если есть чувство хронической усталости и чрезмерной сонливости при том, что часы сна и циркадный ритм не изменились – скорее всего, организм «переходит» в энергосберегающий режим, а значит, становится слабее.

Трудно заживающие раны

Обычные порезы или ссадины эпидермиса гораздо дольше заживают у людей со сниженным иммунитетом. Также усиление кожных поражений, таких как акне, атопический дерматит или перхоть, свидетельствуют о нарушении работы иммунной системы.

Расстройства пищеварения и метеоризм

В пищеварительном тракте насчитывается более 1500 различных видов бактерий — как «хороших», так и патогенных. Если бактерий нормальной микробиоты кишечника меньше, желудочно-кишечные проблемы развиваются очень быстро. Поэтому о снижении иммунитета будут свидетельствовать: