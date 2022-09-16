Перечислены эффективные способы профилактики простуд осенью

Защититься от простудных заболеваний помогут регулярные прогулки, мытье рук и ряд других способов, сообщила врач, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. В беседе с «Известиями» она напомнила россиянам простые, но эффективные меры профилактики ОРВИ осенью.

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Специалистка отметила, что осенью традиционно начинается рост заболеваемости простудой и гриппом. Чтобы защититься от них, надо соблюдать правила личной гигиены. В частности, она посоветовала чаще мыть руки с мылом, реже прикасаться к лицу, глазам, носу и рту и регулярно проветривать помещение. Также для укрепления иммунитета и снижения уровня стресса необходимо больше гулять на свежем воздухе, обязательно одевшись по погоде.

Помимо этого, по мнению Демьяновской, снизить риск простудных заболеваний помогут вакцинация против гриппа, а также сбалансированное и разнообразное питание, в котором присутствуют богатые витаминами и микроэлементами фрукты и овощи.