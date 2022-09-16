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59 минут назад

Россиянам напомнили эффективные способы профилактики простуд осенью

Lenta.ru

Защититься от простудных заболеваний помогут регулярные прогулки, мытье рук и ряд других способов, сообщила врач, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. В беседе с «Известиями» она напомнила россиянам простые, но эффективные меры профилактики ОРВИ осенью.

Перечислены эффективные способы профилактики простуд осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка отметила, что осенью традиционно начинается рост заболеваемости простудой и гриппом. Чтобы защититься от них, надо соблюдать правила личной гигиены. В частности, она посоветовала чаще мыть руки с мылом, реже прикасаться к лицу, глазам, носу и рту и регулярно проветривать помещение. Также для укрепления иммунитета и снижения уровня стресса необходимо больше гулять на свежем воздухе, обязательно одевшись по погоде.

Помимо этого, по мнению Демьяновской, снизить риск простудных заболеваний помогут вакцинация против гриппа, а также сбалансированное и разнообразное питание, в котором присутствуют богатые витаминами и микроэлементами фрукты и овощи.

В заключение врач предупредила, что при первых признаках ОРВИ важно остаться дома и соблюдать постельный режим, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих. При необходимости стоит обратиться за профессиональной помощью, заключила она.

Болезни и лекарства,
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