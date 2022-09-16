Раскрыта опасность употребления лекарств при инсульте

«Нитроглицерин расширяет сосуды — как вены, так и артерии, в результате к избыточному количеству крови добавляется дополнительный поток. Это повышает внутричерепное давление и усугубляет последствия и без того опасного состояния. При этом препараты для снижения давления также потенциально опасны в данной ситуации, ведь кровь может в принципе перестать поступать на пораженный участок», — объяснил врач.