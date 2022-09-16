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2 часа назад

Врач предостерег от необдуманного употребления лекарств при инсульте

Парламентская газета

При первых признаках инсульта лучше сразу вызвать скорую помощь, а не пытать нейтрализовать неприятные ощущения привычными препаратами. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» заявил врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Грушевский.

Раскрыта опасность употребления лекарств при инсульте
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, люди часто пытаются нейтрализовать неприятные ощущения, возникающие при инсульте, препаратами для купирования стенокардии или снижения давления, что может привести к нежелательным последствиям.

«Нитроглицерин расширяет сосуды — как вены, так и артерии, в результате к избыточному количеству крови добавляется дополнительный поток. Это повышает внутричерепное давление и усугубляет последствия и без того опасного состояния. При этом препараты для снижения давления также потенциально опасны в данной ситуации, ведь кровь может в принципе перестать поступать на пораженный участок», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что при первых симптомах инсульта лучше не рисковать и сразу вызывать скорую помощь.

К признакам приближающегося инсульта можно отнести слабость, потливость, нарушение зрения и онемение одной или более конечностей, напомнил Грушевский. Ко всему прочему, об остром нарушении мозгового кровообращения свидетельствует шум в ушах, спутанность сознания, онемение языка и уголков рта. Об этом ранее рассказал врач-невролог Виктор Шахнович.

Болезни и лекарства,Сергей Грушевский,
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