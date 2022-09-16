"Губит и сушит": названы ошибки при лечении больного горла

Людям с больным горлом не следует проводить полоскание йодом и спиртовыми антисептиками, а также курить, есть острую пищу и пить слишком горячие или холодные напитки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

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Прежде всего эксперт не советует пользоваться народным способом и полоскать горло раствором соды или йода. Это может замедлить выздоровление, предупреждает иммунолог.

"Задача – помочь организму справиться с вирусами, бактериями. Не нужно добавлять спиртовой йод. Он губит и сушит слизистую", – говорит специалист.

Кроме того, терапевт рекомендует не пить слишком горячие или холодные напитки, чтобы дополнительно не нагружать слизистую.

"Должно быть не слишком горячее, не слишком холодное, а теплое питье", – уточнила врач.

Некоторые используют для лечения чеснок. Но эксперт предостерегает, что так не надо делать.

"В этом нет смысла, когда человек уже болеет. Есть чеснок не надо. И не нужно есть то, что раздражает горло, какие-то острые вещи, чтобы дополнительной нагрузки на горло не было", – говорит Ярцева.

Горло лучше всего полоскать слабым солевым раствором. Такой подход поможет смыть инфекцию со слизистой и при этом не нарушит барьер и баланс здоровых бактерий, которые создают защитный слой на слизистых, отметила врач.

Кроме того, можно использовать отвар ромашки и рассасывать пастилки для смягчения боли в горле, добавила она.