Как быстрее избавиться от симптомов простуды

Важно поддержать организм, который борется с недугом

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Осенью почти никому не удается избежать сезонной простуды, она нарушает планы и может надолго испортить настроение. Конечно, избавиться от симптомов ОРЗ за один день вряд ли удастся, но специалисты считают, что можно ускорить выздоровление, если при первых же признаках болезни предпринять ряд шагов. Проще предотвратить Конечно, полностью исключить риск заражения не получится, но можно значительно его уменьшить. Эпидемия коронавируса научила нас нескольким важным правилам, которые помогают не подхватить респираторные заболевания.

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Соблюдайте социальную дистанцию: старайтесь сделать шаг назад от человека в очереди и меньше общаться в кашляющей коллегой.

Мойте руки! Это простое правило сократит шанс заболеть в несколько раз. А если вы заведете привычку полоскать горло, приходя домой, то частицы вируса не попадут в организм.

Занимайтесь спортом: регулярные тренировки повышают иммунитет и снижают риск подхватить сезонную простуду.

Если заболели

Но, если не удалось избежать заражения, необходимо предпринимать меры при появлении первых же симптомов. Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее вернетесь к привычной жизни.

Измените питьевой режим

Нам с детства говорили, что во время простуды нужно пить больше жидкости. Особенно это важно, когда поднялась температура: вода помогает устранить лихорадку, поддерживать водно-солевой баланс в организме. Важно, чтобы жидкость помогала бороться с болезнью, а не усиливала ее симптомы. Выбирайте морсы, бульоны, минеральную воду, но откажитесь от кофе, крепкого чая и алкоголя — они усиливают признаки обезвоживания.

Увлажняйтесь изнутри и снаружи

Заложенность носа, сухой кашель и слизь в горле пройдут гораздо быстрее, если организм достаточно увлажнен. Старайтесь, чтобы уровень влажности в помещении сохранялся на уровне 60—70%, пользуйтесь специальными гаджетами, принимайте теплый душ, пользуйтесь увлажняющими каплями для носа и глаз. Добавьте еще одну подушку При заложенности носа помогите организму избавиться от слизи, добавив еще одну подушку, так дыхание облегчится, а слизистые очистятся быстрее. Не нужно спать сидя, достаточно расположить голову и плечи под углом 30—45 градусов к матрасу.

Против аллергии

Любые лекарства, не выписанные врачом, нужно применять с осторожностью. Но если хочется быстрее избавиться от симптомов, можно выпить таблетку от аллергии. Антигистаминные средства уменьшают заложенность носа и рефлекторный кашель.

Ешьте суп

При простуде часто снижается аппетит, но поддерживать силы организма необходимо. Идеальная еда во время ОРВИ — куриный суп с лапшой. В этом блюде отличный баланс белков, жиров, углеводов, которые легко усваиваются и поддерживают иммунитет.

Спите!