Врач назвал сигнал нарушений в работе организма

«Если у клинически здорового человека температура 37,5 градуса но он себя очень плохо чувствует, у него сильная слабость, он еле двигается, ему нужно вызывать врача. Тут нужно перестраховаться. Если человек в высокой группе риска, например, он старше 65 лет, у него повышенный вес тела или он имеет хронические заболевания, то тут температура 37,5 градуса это уже грозный сигнал. Надо вызывать врача. Если не вызывается обычный, надо вызывать платного»,