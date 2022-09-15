Врач предостерег россиян от смешивания препаратов «от кашля» и «для кашля»

Не стоит употреблять препараты «от кашля» и «для кашля» одновременно, поскольку они имеют разное действие. Об этом в беседе с News.ru заявил пульмонолог Олег Абакумов.

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По словам врача, препараты «для кашля» (муколитики) разжижают и облегчают выведение мокроты, когда же средства «от кашля» полностью блокируют симптомы.

Абакумов также уточнил, что кашель не всегда является признаком ОРВИ. Он может появляться во время аллергии, астмы или назального отека. Стоит исключить эти заболевания перед тем, как пить средства для кашля или против него.

«Если реакция на сухой воздух — увлажни его, заброс желчи — лечи желудок, кашлевой невроз — пройти курс психотерапии, пневмония — антибиотики, бронхит с мокротой — муколитики», — подытожил пульмонолог.