Инфекционист рассказал о сезонном гриппе на фоне коронавируса

С осенних месяцев традиционно начинается сезон гриппа. Пандемия коронавируса в последние годы «затмила» это сезонное заболевание, тем не менее, оно никуда не исчезло и вопросы его профилактики имеют актуальность. Врач-инфекционист рассказал о превалирующих штаммах гриппа и о том, как от него защититься в период распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Сибмеда Сибмеда

На вопрос ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

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Специалист отметил, что по данным международного мониторинга превалирующим штаммом гриппа на сегодняшний день является H3N2 – такой же, как и в прошлые годы. Это даёт возможность предположить, что и заболеваемость останется на прежнем уровне. Хотя на неё могут оказать влияние погодные условия: при нулевой температуре заболеваемость выше, чем при морозе.

Вакцинация от гриппа, по-прежнему, остаётся действенным средством профилактики. Но, следует помнить, что эта вакцина не работает долгое время, поэтому прививку ставят ежегодно. Вирус гриппа – это РНК-вирус, отличающийся изменчивостью. В зависимости от препарата, эффективность вакцинации снижается на 6-10% каждый месяц и через год защита перестаёт действовать. Вакцинацию от гриппа проходят каждый год перед осенне-зимним сезоном – ориентировочно в сентябре.

Эффективность вакцинации зависит и от правильности определения превалирующего штамма. Когда его определяют ошибочно – прививка не даёт нужной защиты. Штаммы гриппа, особенно гриппа А, очень отличаются друг от друга. Так, H1N1 и H3N2 – это два совершенно разных вируса: антитела от первого практически не работают против второго. Поэтому определением и предугадыванием штамма гриппа будущего сезона тщательно занимаются в научно-исследовательских лабораториях – чтобы своевременно передать данные производителям вакцин.

Сейчас идёт очередная волна коронавируса – и многие успели переболеть ковидом. На вопрос, является ли перенесённый недавно ковид противопоказанием к прививке, специалист ответил утвердительно. Он сказал, что любая острая респираторная инфекция – это противопоказание к плановой вакцинации в течение месяца после выздоровления.

Если коронавирус протекал без осложнений, а подштаммы омикрона не часто дают посковидный синдром – прививаться можно через месяц после исчезновения симптомов ковида.

Ещё один насущный вопрос – можно ли сочетать прививки от коронавируса и гриппа. Андрей Поздняков объясняет, что классическая схема вакцинации – одна прививка, а через месяц другая. Сейчас есть информация, что в случае гриппа и ковида эту схему можно не учитывать, и ставить прививку от гриппа вместе с прививкой против коронавируса. Однако к этому мнению, по словам специалиста, лучше отнестись с осторожностью до момента, пока не появится четких, обоснованных клинических рекомендаций.